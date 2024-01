Danni ingenti anche agli edifici vicini, tra cui la chiesa locale

Vigili del fuoco e Protezione civile al lavoro a Canale Monterano, vicino Roma, per mettere in sicurezza l’area in cui è esplosa una palazzina. La zona è stata evacuata. Danni ingenti anche agli edifici vicini, tra cui la chiesa locale che ha visto esplodere una propria vetrata mentre all’interno si teneva la messa del mattino. All’origine dell’esplosione una possibile fuga di gas.

