Al via la stagione degli sconti invernali in tutta Italia

Prendono il via i primi saldi di questo 2024. Oggi a Roma e in tutto il resto d’Italia iniziano le offerte e gli sconti sui prodotti commerciali. I consumatori cominciano ad affollare il centro della Capitale nelle vie dello shopping alla ricerca delle occasioni più convenienti. Opinioni contrastanti tra i cittadini, che si dividono tra chi pensa che i saldi siano convenienti e chi, invece, non trova grandi differenze con il resto dell’anno.

