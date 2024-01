La vittima è un ragazzo di 21 anni, di nome Eliseo Lucci

Un ragazzo di 21 anni, di nome Eliseo Lucci, è morto questa mattina in un incidente stradale all’alba sulla via Appia, all’altezza di Borgo Faiti in provincia di Latina. Il 21enne, secondo quanto ricostruito dai carabinieri che hanno effettuato i rilievi, era alla guida di una Fiat Punto, mentre andava a lavorare in un’azienda agricola della zona, quando ha perso il controllo dell’autovettura ed ha sbandato centrando un pino al lato della carreggiata. Il giovane è morto sul colpo.

