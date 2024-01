La cerimonia si è svolta nella chiesa di Santa Maria a Milano

A Milano c’è stato l’ultimo saluto a Gianni Angelo Stoppani: l’uomo che per oltre 40 anni ha guidato la storica salumeria di lusso Peck. E’ morto a 86 anni il 3 gennaio scorso e il 5 gennaio alle ore 11 si sono svolti i funerali nella chiesa di Santa Maria, a poche centinaia di metri dalla sede principale di Peck in via Spadari. Stoppani, assieme ai fratelli, aveva rilevato l’azienda nel 1970 facendola crescere sempre più ed esportando l’alta enogastronomia nel mondo. In seguito, nel 2013, il marchio è stato acquisito dal gruppo Marzotto.

