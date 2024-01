I tre temerari si chiamano Simone Carabella, Walter Schirra e Marco Fois

Prosegue a Roma la tradizione dei tuffi di capodanno nel Tevere. Maurizio Palmulli (Mister Ok), il 71enne che da 36 anni non mancava l’appuntamento, ha deciso all’ultimo momento di non tuffarsi nel fiume perché ha due fratture alla colonna vertebrale ma altri tre temerari non hanno rinunciato: sono stati Simone Carabella, Walter Schirra e Marco Fois. Una squadra di sommozzatori della squadra dei vigili del fuoco di Roma era a bordo di un gommone pronta a intervenire.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata