Locali pieni, spettacoli pirotecnici e migliaia di persone in piedi fino all'alba

Le strade di Milano piene di gente per festeggiare l’arrivo del 2024. Il Capodanno a Milano è stato all’insegna della festa, con locali pieni, spettacoli pirotecnici e migliaia di persone in piedi fino all’alba. In Piazza Duomo giovani e meno giovani si sono radunati per salutare il 2023 e celebrare il nuovo anno.

