La ragazza sospetta di aver ingerito inconsapevolmente sostanze stupefacenti

Nella mattinata del 31 dicembre Carabinieri del Nucleo Radiomobile e della Compagnia di Milano Porta Magenta, sono intervenuti presso un residence a Milano, poiché una ragazza 20enne, aveva segnalato di essere stata vittima di violenza sessuale.

La ragazza, che si trovava a Milano per festeggiare il Capodanno con un’ amica, ha riferito di aver trascorso la serata del 30 in un locale zona Navigli, dove aveva conosciuto un uomo, e di essersi poi svegliata la mattina successiva all’interno della camera da lei affittata in compagnia di quest’ultimo, il quale si sarebbe allontanato velocemente dicendole di aver avuto un rapporto sessuale con lei senza fornire ulteriori spiegazioni.

La vittima, che riferisce di non ricordare nulla di quanto accaduto e di sospettare di aver ingerito inconsapevolmente sostanze stupefacenti, è stata visitata presso la clinica Mangiagalli, venendo dimessa senza giorni di prognosi. Gli immediati accertamenti condotti dai Carabinieri, hanno permesso di identificare il presunto autore in un 35enne ecuadoriano, domiciliato nel milanese, nei cui confronti non sono state assunte iniziative in attesa degli esiti degli accertamenti sanitari eseguiti dalla Clinica Mangiagalli di Milano.

