Un 57enne deteneva fuochi d'artificio anche realizzati artigianalmente

Nel pomeriggio di ieri, nel comune di Palestrina (Roma), i poliziotti del commissariato di Frascati hanno sequestrato fuochi d’artificio detenuti illegalmente, alcuni dei quali di fattura artigianale. Un 57enne è stato denunciato in stato di libertà. L’uomo, durante un controllo in strada, è stato infatti trovato con dei fuochi d’artificio in macchina. La perquisizione domiciliare ha portato al rinvenimento di altro materiale pirotecnico appartenente alle categorie F2, F3, F4 e IV, nonché ‘cipolle’ e manufatti cilindrici artigianali di vario tipo. Il materiale era contrassegnato con nomi fantasiosi come “Cobra 100”, “Diabolik”, “Rambo”, “Rambo 2” e “Fire Storm”. In tutto sono stati sequestrati 441 pezzi, al cui interno è stata calcolata la presenza di 130 kg complessivi di polvere da sparo.

