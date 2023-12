Operazione delle Fiamme Gialle: i prodotti erano custoditi illecitamente

La Guardia di Finanza di Padova ha sequestrato oltre 32mila articoli pirotecnici, ritenuti stoccati in violazione delle norme di sicurezza. L’operazione, che rientra nei servizi di vigilanza nello specifico settore, ha consentito alle Fiamme Gialle di individuare significativi quantitativi di articoli pirotecnici presso una società situata nell’alta padovana, dedita al commercio al dettaglio di prodotti vari. I militari, rilevata la presenza in magazzino del materiale pirotecnico, hanno eseguito un controllo che ha consentito di rinvenire e sequestrare i predetti articoli che, seppur regolari dal punto di vista della fabbricazione, erano stoccati unitamente a materiale altamente infiammabile, non rispettando le prescrizioni impartite dal Ministero dell’Interno in materia di detenzione di materiale esplodente. Il rappresentante legale dell’impresa è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Padova per le ipotesi di reato di omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro e commercio abusivo di materie esplodenti.

