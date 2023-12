Gli spostamenti verso sud mentre i combattimenti si sono intensificati a Khan Younis

“Il Presidente Mattarella ricordi la tragedia di Gaza nel messaggio di fine anno”. È questo l’appello gridato a gran voce dai duemila manifestanti che, secondo i dati forniti dalla questura, hanno sfilato a Milano per chiedere di fermare la guerra che ormai da quasi 80 giorni infiamma i territori palestinesi. Un lungo serpentone che da Porta Ticinese, nel cuore dei Navigli e della Movida, ha raggiunto Porta Romana. “Con tutto il rispetto per la sua posizione e per la sua carica, chiediamo al Presidente della Repubblica, quando il 31 dicembre si rivolgerà al popolo italiano, di esprimere qualche parola per questo genocidio contro il popolo palestinese e per quello che succede a Gaza”, spiega Khader Tamimi, medico pediatra e presidente della comunità palestinese di Milano: “In passato un’altro Presidente della Repubblica ebbe il coraggio di fare questo gesto. Si chiamava Sandro Pertini”. Al termine del corteo, dopo alcuni interventi dal microfono la manifestazione si è sciolta.

