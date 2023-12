Secondo la testata, si vedono anche due bambini con le mani in alto davanti alle Forze di difesa israeliane

Un video che circola sui social media sembra mostrare uomini palestinesi e almeno due bambini detenuti e spogliati dalle Forze di Difesa Israeliane (IDF) in uno stadio nel nord di Gaza. Lo riporta il sito di Cnn.

Gli spezzoni del video, dice ancora Cnn, sembrano mostrare due ragazzi in un fotogramma, spogliati fino alla biancheria intima, che camminano e tengono entrambe le mani in alto mentre le IDF li dirigono nello stadio. In un altro filmato, due persone (che sembrano essere gli stessi ragazzini), vengono mostrate mentre sono allineate in fila indiana con altri uomini che sembrano essere adolescenti e adulti.

La Cnn ha scritto che non è in grado di verificare quando il video sia stato girato. Una geolocalizzazione della Cnn mostra che il video è stato girato nello stadio Yarmouk di Gaza City, dove l’ONG Euro-Mediterranean Human Rights Monitor ha dichiarato di aver ricevuto segnalazioni di detenzioni.

