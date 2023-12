Immagine dall'archivio

La vittima è un anziano, la moglie è ricoverata in ospedale

Un tragico incidente stradale è avvenuto questo pomeriggio sulla Ss93 tra Barletta e Canosa di Puglia, nel Barese, in direzione Barletta. Due i mezzi coinvolti nello scontro: 1 morto e 7 feriti è il bilancio dello schianto. La vittima è un anziano che viaggiava in una delle auto. La moglie, in codice rosso, è ricoverata in ospedale. Sul posto i sanitari del 118 e le forze dell’ordine.

