Si tratta della 191esima vittima sulle strade della Capitale

La 191esima vittima sulle strade della Capitale, è un motociclista di 42 anni, morto questa mattina sulla rampa d’accesso, del grande raccordo anulare della Pisana, all’altezza dell’autostrada Roma Fiumicino in carreggiata interna. Il centauro, è stato centrato da un’automobile. L’uomo è morto sul colpo. Sono in corso i rilievi da parte della polizia Stradale. Anas informa che è temporaneamente chiusa la rampa di immissione sulla A91 Roma-Fiumicino per il traffico proveniente dalla carreggiata interna, a causa dell’incidente avvenuto in complanare. Il personale Anas è intervenuto sul posto per ripristinare la transitabilità appena possibile.

