Sequestrato anche un fucile d’assalto AKM47 con caricatore e circa 100 cartucce

Detenevano droga e armi in una palazzina a Cuggiono, in provincia di Milano. La polizia ha arrestato due cittadini italiani (Un uomo e una donna), di 36 e 34 anni, e un cittadino marocchino di 32 anni per i reati in materia di armi, stupefacenti, contro la persona e contro il patrimonio, e ha sequestrato un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti, armi da fuoco e relativo munizionamento e denaro contante. Sequestrati anche 36 mila euro.

La perquisizione domiciliare effettuata dagli agenti ha permesso di rinvenire e sequestrare un fucile d’assalto AKM47 con caricatore e circa 100 cartucce, una pistola semiautomatica con matricola abrasa, una pistola scacciacani modificata per sparare, fucile a pompa e un visore notturno. Oltre alle armi, all’interno dell’abitazione sono stati poi trovati 138 kg di hashish, 1,4 kg di eroina, 700 gr di marijuana, 50 gr di cocaina.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata