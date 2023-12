Si tratta di un 37enne che avrebbe dato aiuto a un 40enne, già arrestato per atti persecutori

I carabinieri della stazione di Gorgonzola, nel milanese, hanno eseguito un’ordinanza di misura cautelare dell’obbligo di dimora nei confronti di un 37enne peruviano accusato di incendio in concorso. Il 20 novembre avrebbe aiutato un amico italiano di 41 anni a bruciare 4 auto fra cui una Tesla appartenente alla ex dell’uomo, già arrestato l’11 dicembre per atti persecutori in esecuzione di un’ordinanza del gip di Milano.

Le indagini dei militari della sezione operativa della Compagnia di Pioltello hanno ricostruito come, a partire dal mese di novembre, il 41enne avesse cominciato a minacciare la ex fidanzata con appostamenti fuori casa sua, culminati nel rogo, assieme all’amico raggiunto dalla nuova misura.

