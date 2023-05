Sono stati trasportati all'ospedale Niguarda, una in codice rosso e l'altra in codice giallo

Un’esplosione si è verificata lunedì sera, alle 20, a Milano, in piazza Ernesto De Angeli, in un ufficio di noleggio auto a lungo termine. L’esplosione ha innescato un incendio e sul posto sono intervenute sette squadre dei vigili del fuoco, i carabinieri, il 118, la polizia locale e la protezione civile. Due le persone rimaste ferite e trasportate all’ospedale Niguarda, una in codice rosso e l’altra in codice giallo. Ancora in fase di accertamento le cause, mentre i danni sullo stabile sono limitati alla parte commerciale e non hanno interessato la parti strutturali.

