Secondo le prime informazioni si sarebbe trattato di un suicidio

Investimento di una persona tra Montanaro e Chivasso, sulla linea ferroviaria Aosta-Chivasso, questo pomeriggio. La circolazione è stata sospesa tra Ivrea e Chivasso intorno alle 17.40 e non è ancora ripresa. Sul posto al momento è in corso l’intervento delle forze dell’ordine e sono in corso gli accertamenti da parte dell’autorità giudiziaria. “I treni Regionali possono registrare ritardi e subire limitazioni di percorso o cancellazioni” spiega Trenitalia, che raccomanda ai passeggeri di utilizzare Cerca Treno per “conoscere l’andamento del tuo treno e le soluzioni di viaggio dalla stazione di tuo interesse”.

Secondo le prime informazioni si sarebbe trattato di un suicidio.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata