Operazione della Guardia di Finanza: una persona denunciata

La Guardia di Finanza di Catania ha sequestrato circa 90 chilogrammi di materiale esplosivo nel mercato rionale di piazza Carlo Alberto. Una donna di 46 anni, titolare di un esercizio commerciale, è stata denunciata per commercio abusivo essendo totalmente priva di qualsiasi licenza. Nel suo negozio esponeva prodotti pirotecnici, alcuni dei quali illegali, con quantità di esplosivo ben superiore a quanto consentito, e custodiva in un proprio deposito oltre 50mila articoli pirotecnici, incurante delle norme in materia di sicurezza.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata