Tradizionale pranzo dei poveri nella chiesa di Santa Maria in Trastevere

Come ogni anno si rinnova il tradizionale pranzo con i poveri promosso da Sant’Egidio nella chiesa di Santa Maria in Trastevere. Tra i volontari tante facce note come quella del giornalista televisivo Tiberio Timperi. ” Quest’anno vorrei dire è il Natale dei disarmati – dice Marco Impagliazzo, presidente della comunità di Sant’Egidio- In un mondo pieno di guerre nasce un bambino e come tutti i bambini nasce disarmato. Questo è un esempio per noi di far cadere tutto ciò che ci separa dagli altri per trovare uno spazio di fraternità. I problemi crescono perchè si aggravano le situazioni di povertò e di solitudine ma troviamo anche tanto aiuto qui, tanti volontari che sono al fianco dei più vulnerabili, aumentano le adesioni soprattutto tra i giovani”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata