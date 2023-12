È apparsa sorridente e alla domanda su come vadano le cose dopo questi giorni di polemiche si è limitata a rispondere: "Va bene, dai"

Passeggiata al Parco Sempione a Milano per Chiara Ferragni, con i figli Leone e Vittoria e la mamma Marina Di Guardo. L’influencer è stata intercettata la vigilia di Natale dal Corriere del Sera. La 36enne imprenditrice digitale è apparsa sorridente e alla domanda su come vadano le cose dopo questi giorni di polemiche si è limitata a rispondere: “Va bene, dai“. Si tratta della prima apparizione in pubblico di Ferragni dopo la multa da 1 milione di euro comminata alle sue società dall’Antitrust per la presunta pratica commerciale scorretta legata alle vendite associate alla beneficenza del pandoro Pink Christmas di Balocco. Sul caso la Procura di Milano ha aperto un fascicolo, al momento senza indagati né ipotesi di reato, allargando poi le indagini anche al caso delle uova di Pasqua Dolci Preziosi sponsorizzate dall’influencer.

