E' il murale dello street artist EvyRain

‘Attenzione pickpocket‘ e un disegno con Chiara Ferragni e Fedez. E’ l’opera dello street artist EvyRain comparsa sui muri di Padova dopo le vicende dell’ultima settimana che hanno visto l’imprenditrice e influencer al centro di un provvedimento dell’Antitrust per il caso dei pandori Balocco, e poi al centro delle polemiche per le uova di Pasqua griffate. Pickpocket è il termine che si usa per indicare i borseggiamenti, comunemente usato per avvisare chi utilizza i mezzi pubblici (attenzione pickpocket è la scritta e il messaggio che compare su bus e metropolitane in tante grandi città).

