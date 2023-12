I vigili del fuoco stanno compiendo interventi da Porto Torres a Cagliari, nell'Oristanese e nel Sulcis

Resta lo stato di allerta massima in tutta la Sardegna per il forte vento di maestrale che, con raffiche fino a 130 km/h, sta flagellando l’isola da nord a sud. Nella notte nella località La Caletta, alle porte di Siniscola, in provincia di Nuoro, si è sfiorata la tragedia: un tetto è stato sradicato dal forte vento e, dopo un volo di alcuni metri, è precipitato in strada. Il tetto è finito sull’asfalto di via Sauro: nessun ferito, ma molti danni alle auto parcheggiate. Case scoperchiate, sempre a Siniscola, anche in via Piemonte. I vigili del fuoco stanno compiendo interventi da Porto Torres a Cagliari, nell’Oristanese e nel Sulcis. Decine gli interventi, soprattutto per alberi spezzati dalla forza del vento.

Nella giornata di ieri non sono mancati incidenti stradali e disagi nei collegamenti marittimi, sia quelli con la Penisola che con le isole minori, che hanno registrato forti ritardi e cancellazioni; le raffiche di vento con mare forza otto e onde alte fino a sette metri hanno sconsigliato la navigazione. A Cagliari il Comune ha avviato un piano di emergenza per evitare pericoli alle persone, ordinando la chiusura di parchi e cimiteri e sottolineando che la situazione di allerta resterà tale fino al termine dell’emergenza.

Tetti divelti, navi ferme in porto, decine di alberi crollati, pali della luce finiti sulla strada, parchi e cimiteri chiusi, centinaia di interventi dei vigili del fuoco si sono registrati per tutta la notte da nord a sud dell’isola. A La Caletta, frazione di Siniscola, sulla costa orientale sarda, dove a causa delle forti raffiche di maestrale un tetto composto da pannelli coibentati è stato completamente divelto da un’abitazione nel centro della cittadina finendo sulla strada e danneggiando diverse auto in sosta, fortunatamente non si sono registrati feriti. Anche per oggi continua l’allerta della protezione civile: solo da domani, domenica 24 dicembre, la tempesta di vento che ha travolto l’isola compromettendo gravemente anche gli spostamenti proprio sotto Natale inizierà a perdere vigore.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata