Chiesta invece assoluzione per padre di Matteo Renzi

Il pubblico ministero, Mario Palazzi, della procura di Roma, ha chiesto nel corso della sua requisitoria, un anno di condanna per Luca Lotti, ex ministro dello Sport ed ex sottosegretario della presidenza del Consiglio e per Italo Bocchino, ex parlamentare, nell’ambito del processo sul caso Consip..Una pena a due anni e mezzo, è stata sollecitata dal pm Palazzi per l’imprenditore Alfredo Romeo, 5 anni per Carlo Russo, un anno e dieci mesi per l’ex ufficiale del Noe, Giampaolo Scafarto, tre mesi per il colonnello dell’Arma, Alessandro Sessa, un anno a Emanuele Saltalamacchia, all’epoca dei fatti comandante della legione carabinieri Toscana e un anno per l’ex presidente di Publiacqua di Firenze, Filippo Vannoni. La procura ha chiesto invece l’assoluzione, per il padre dell’ ex premier Matteo Renzi, e per Stefano Massimo Pandimiglio. Per Sessa e Scafarto è caduta l’accusa di depistaggio. Gli imputati sono accusati a vario titolo dei reati di traffico di influenze illecite, rivelazione del segreto, falso, favoreggiamento, millantato credito e tentata estorsione.

Oltre la condanna ad un anno, sollecitata dal pubblico ministero Mario Palazzi della procura di Roma nei confronti di Luca Lotti, la procura ha chiesto anche l’assoluzione dell’ ex ministro dello Sport ed ex sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dall’accusa di rivelazione di segreto d’ ufficio. Per il colonnello dell’Arma dei Carabinieri, Alessandro Sessa, per il solo capo d’imputazione di depistaggio è stata sollecitata l’assoluzione. Per Tiziano Renzi, padre dell’ex premier, la procura ha chiesto l’assoluzione dal capo B, quello relativo all’accusa di lobbying anomalo. Nei confronti del manager Carlo Russo è stata chiesta l’assoluzione per il solo capo d’imputazione di traffico d’influenze, in quanto mancherebbe la prova dell’atto contrario. Le repliche della difesa sono state fissate per l’8 gennaio del 2024. La sentenza potrebbe arrivare l’11 gennaio del 2024.

