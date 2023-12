I dimostranti lamentano il mancato stanziamento di fondi dal governo per politiche abitative pubbliche

Un gruppo di attivisti del movimento di lotta per la casa ha occupato simbolicamente il Foro Traiano a Roma per protestare contro il piano casa varato dal Comune e le “politiche repressive” del governo contro le occupazioni. “Siamo a pochi metri dal Campidoglio e dalla Prefettura e a qualche centinaio di metri da Palazzo Chigi, il governo non ha finanziato un euro per politiche abitative pubbliche. E se il governo non interviene il Comune è molto lento”, ha detto un dimostrante al megafono.

