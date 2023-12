Il figlio del presidente del Senato Leonardo Apache viene sentito dai pm in merito alla presunta violenza sessuale avvenuta nella sua casa a Milano

Leonardo Apache La Russa è entrato poco dopo le 9 in tribunale a Milano, dove sarà interrogato in merito alla presunta violenza sessuale avvenuta la notte fra il 18 e il 19 maggio scorso a casa del presidente del Senato Ignazio La Russa. Il giovane non ha risposto ai giornalisti che lo attendevano all’ingresso del palazzo e si è avviato verso la stanza in cui verrà sentito dalle Pm Letizia Mannella e Rosaria Stagnaro, accompagnato dai suoi difensori.

