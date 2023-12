I giovani avrebbero preso di mira tre persone

Operazione della polizia di Bergamo contro un “branco” di minori. Gli agenti hanno eseguito ordinanze cautelari nei confronti di quattro ragazzi, tutti sotto i 18 anni, con l’accusa di rapina e lesioni.

I giovani, nel pomeriggio dello scorso 23 settembre, avrebbero preso di mira tre giovani ventenni occupanti di un autobus partito dalla Stazione di Bergamo e diretto al Luna Park di Celadina. Dopo averli aggrediti con calci e pugni, hanno rubato il cellulare a una delle vittime.

La polizia è risalita ai presunti colpevoli grazie alle immagini di videosorveglianza interne ed esterne al mezzo. Nell’abitazione dei minori sono stati trovati gli stessi indumenti indossati durante l’aggressione e la rapina. Per tre di loro è scattata la misura della permanenza a casa – equivalente agli arresti domiciliari per i maggiorenni – mentre per un altro è stato disposto il collocamento coattivo in comunità.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata