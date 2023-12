Il legittimo proprietario ha riconosciuto all'uomo una ricompensa

Un uomo disoccupato di 54 anni ha rinvenuto un borsello con 4mila euro in mezzo ad una strada nel quartiere Annunziata di Giulianova, in provincia di Teramo. Nel borsello, di colore nero, oltre al denaro vi erano anche un carnet di assegni, dei monili e dei documenti d’identità di un uomo. Gli elementi sono bastati ai carabinieri di Giulianova per rintracciare e convocare in caserma il proprietario del borsello, figlio di un commerciante del quartiere Annunziata deceduto quattro anni fa.

L’uomo si era recato poco prima nell’ufficio postale, ha raccontato, per compiere delle operazioni finanziarie e non si era neanche accorto di aver smarrito l’incasso della giornata. Al 54enne, che percepiva il reddito di cittadinanza e con l’abitazione dichiarata inagibile a seguito del terremoto del 2016, il commerciante ha consegnato una ricompensa per aver ritrovato l’incasso smarrito. Grazie ai carabinieri di Giulianova è stato possibile individuare il titolare del borsello per restituire il denaro.

