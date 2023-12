L'ex re dei paparazzi in tribunale a Milano

“Le stesse persone che sono finite sui giornali e hanno detto che avrebbero querelato, hanno provato ad acquistare il materiale prova del gioco d’azzardo da me attraverso persone malavitose. L’abbiamo segnalato alla procura”. Così l’ex re dei paparazzi Fabrizio Corona durante l’udienza in tribunale a Milano per decidere sulla sorveglianza speciale. “Malavita romana”, ha specificato ai cronisti all’uscita.

