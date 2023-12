Le fiamme sono già spente, sul posto i vigili del fuoco

Un incendio è divampato in un appartamento al quinto piano di un edificio in via Giovanni XXIII, a Cologno Monzese, in provincia di Milano. Sul posto i vigili del fuoco con 5 messi che sono impegnati per domare le fiamme. L’intero edificio di 11 piani è stato evacuato per precauzione e per consentire ai vigili del fuoco di mettere in sicurezza l’area. Al momento 5 persone risultano leggermente intossicate.

