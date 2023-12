Sembrerebbe esclusa la pista della criminalità organizzata

Un fisioterapista di 63 anni è stato ucciso nei pressi della sua abitazione, a Bari, nel rione Poggiofranco, nella serata di ieri. La vittima si chiamava Mauro Di Giacomo e, stando a quanto si apprende, aveva parcheggiato l’auto quando sarebbe stato avvicinato da una persona con cui avrebbe litigato. Poco dopo è stato raggiunto da diversi colpi di pistola. Il 63enne lavorava al Policlinico del capoluogo pugliese e aveva anche uno studio privato.

Fisioterapista ucciso, esclusa pista criminalità organizzata

Sarebbe esclusa la pista della criminalità organizzata dietro l’omicidio del fisioterapista Mauro Di Giacomo. Sarebbero almeno sei i colpi di pistola che hanno raggiunto l’uomo, mentre l’autore dell’omicidio sarebbe fuggito in auto. Di Giacomo aveva con sé aveva le buste della spesa. Gli agenti della Mobile, coordinati dal pm Matteo Soave, stanno ascoltando familiari, colleghi di lavoro e conoscenti della vittima.

Ordine fisioterapisti: “Sgomenti per omicidio collega”

“La notizia dell’omicidio del nostro caro collega dott. Mauro Di Giacomo ci lascia sgomenti e sconcertati. Professionista instancabile e con un profondo spirito di servizio anche come docente, ha contribuito a forgiare studenti che oggi sono abili fisioterapisti. Come Presidente dell’Ordine dei Fisioterapisti di Bari-Barletta Andria Trani-Taranto e a nome di tutto il Consiglio Direttivo voglio esprimere il nostro cordoglio e la nostra vicinanza alla famiglia del dott. Di Giacomo e a sua moglie dott.ssa Angela Polito, collega e componente del Consiglio Direttivo. Tali atti non possono essere tollerati in una società civile. Nessun motivo può giustificare un gesto di violenza di questa portata. Il mondo della fisioterapia piange un collega e un amico”. Lo afferma in una nota Gialia Berloco, presidente provinciale dell’Ofi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata