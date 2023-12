Foto dall'archivio

Diversi i feriti. Oggi almeno 6 i morti sulle strade italiane

Un bambino, secondo quanto si apprende di 9 anni, è morto in un terribile incidente stradale avvenuto intorno alle 16 e 50 lungo la Statale 16, in territorio di Petacciato, al confine con Termoli, in provincia di Campobasso. Diversi i feriti, trasferiti in codice rosso all’ospedale San Timoteo della cittadina molisana. Sul posto la polizia stradale e i soccorritori del 118 Molise. Coinvolti dal sinistro un autobus di linea Sati extraurbano e due autovetture. Da chiarire la dinamica dell’incidente, avvenuto in due fasi diverse. Uno dei veicoli è finito nella cunetta, l’altro è stato sventrato nella parte anteriore in seguito alla violenza dell’impatto contro il bus.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata