Tra la merce non a norma anche giocattoli

Le fiamme gialle di Prato hanno individuato nella zona industriale della città un esercizio commerciale che aveva in vendita luminarie, addobbi natalizi, giochi per bambini e articoli di bigiotteria. L’intervento dei Finanzieri del Nucleo Mobile ha consentito il sequestro di oltre 170 mila prodotti privi dei requisiti di conformità e sicurezza e delle indicazioni riferibili alla composizione e all’eventuale presenza di sostanze nocive per la salute.

