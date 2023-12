Luigi Ferraris, Ad Gruppo Ferrovie dello Stato: "E' l'inizio di una nuova avventura"

E’ stato inaugurato oggi il primo viaggio del nuovo treno notturno Espresso Cadore di Ferrovie dello Stato-Treni Turistici Italiani, società del Polo Passeggeri del Gruppo FS Italiane. Un viaggio da Roma Termini a Cortina d’Ampezzo per riscoprire il piacere di un turismo lento, sostenibile e di qualità. Alla presentazione del viaggio inaugurale hanno partecipato il ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti, la ministra del Turismo Daniela Santanchè, l’Amministratore delegato del Gruppo FS Italiane Luigi Ferraris, l’Amministratore delegato di Trenitalia Luigi Corradi e l’Amministratore delegato di FS Treni Turistici italiani Luigi Cantamessa. “Oggi parte la prima linea turistica regolare della compagnia del gruppo Fs dedicata proprio al turismo”, spiega Cantamessa. “Fs-Trenituristici italiani mette in linea il suo primo espresso notturno denominato Cadore. Parte da Roma Termini alle 21,40 e arriva alle 8 di mattina a Calalzo. Da li un organizzato sistema di bus porterà in 45 minuti a sciare sulla Conca Ampezzana. A bordo una serie di servizi ormai scomparsi: una carrozza ristorante con la cena servita in due turni, il vagone letto in singolo o in doppia, le cuccette a quattro e a sei posti per le famiglie e il bagagliaio dove si potrà riporre ad esempio gli sci, le bici elettriche, la tenda. E’ un modo nuovo di umanizzare il treno e io direi di fare iniziare la vacanza con l’inizio del viaggio”, aggiunge. “E’ un momento importante per noi perché oggi facciamo partire il primo treno della nuova società Treni turistici italiani rispolverando un collegamento Roma-Cortina, via Calalzo. Siamo molto contenti perchè è l’inizio di una nuova avventura che porterà i nostri treni storici, quelli meno moderni ma adatti a fare un turismo lento, a far riscoprire le belle del nostro Paese”, dice Luigi Ferraris Ad Gruppo Ferrovie dello Stato.

