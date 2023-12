Mobilitazione dei lavoratori dalle 9 alle 13 dopo la precettazione del ministro dei Trasporti, Matteo Salvini

Possibili disagi per chi si sposta con i mezzi pubblici nella giornata di oggi. Riguarderà metro, tram e bus del trasporto pubblico locale. A partire dalle 9 e fino alle 13 nelle grandi città potrebbero registrarsi stop alle corse dei mezzi di superficie e delle metropolitane.

Nonostante la precettazione del ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini, (che ha ridotto la mobilitazione da 24 a 4 ore), il sindacato Usb si è detto ‘pronto’ a non rispettare la riduzione oraria prevista dall’ordinanza ministeriale.

Lo sciopero era stato proclamato dalle organizzazioni sindacali Usb Lavoro privato, Al Cobas e Cub Trasporti.

“Il diritto a chiedere salari più adeguati è sacrosanto, ma questo non può paralizzare l’Italia per un giorno intero, a ridosso del Natale. Da ministro dei Trasporti devo garantire la mobilità ai 20 milioni di italiani che quotidianamente prendono un mezzo pubblico: è mio diritto ma anche mio dovere”, aveva comunicato il ministro Matteo Salvini su Instagram.

A Milano dalle 9 chiude metro M3, in funzione altre linee

A partire dalle 9, resterà chiusa per lo sciopero in programma oggi fino alle 13, la linea della metropolitana M3 di Milano. Lo rende noto Atm, azienda del trasporto pubblico meneghino. Restano in funzione tutte le altre linee metropolitane. Tram, bus e filobus sono in regolare servizio. Lo sciopero, ridotto a 4 ore da una ordinanza del ministero dei Trasporti e delle infrastrutture, è stato indetto organizzazioni sindacali Usb Lavoro privato, Al Cobas e Cub Trasporti.

Tar Lazio respinge ricorso sindacati su riduzione oraria

“Il Presidente della III sezione del Tar del Lazio ha respinto la domanda cautelare di alcune associazioni sindacali, che avevano chiesto la sospensione dell’ordinanza emanata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che ha disposto la riduzione a quattro ore della durata dello Sciopero nazionale nel settore del trasporto pubblico” di domani.”I decreti emanati dal Presidente della Terza Sezione – si legge in una nota del Tar – hanno tenuto conto dei disagi che sarebbero stati causati all’utenza da un’astensione di ventiquattro ore, nonché dei rischi per la pubblica incolumità, che si sarebbero potuti verificare in determinate zone del Paese, a causa delle prevedibili avverse condizioni atmosferiche”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata