Venerdì previsto lo stop del trasporto pubblico locale

Ridotto da 24 a 4 ore lo sciopero del trasporto pubblico locale di venerdì 15 dicembre. Lo ha comunicato il ministro Matteo Salvini su Instagram. “Qui Mit, ho firmato per ridurre da 24 a 4 ore lo sciopero del trasporto pubblico locale previsto per questo venerdì 15 dicembre. Il diritto a chiedere salari più adeguati è sacrosanto, ma questo non può paralizzare l’Italia per un giorno intero, a ridosso del Natale. Da ministro dei Trasporti devo garantire la mobilità ai 20 milioni di italiani che quotidianamente prendono un mezzo pubblico: è mio diritto ma anche mio dovere”, si legge nel post del leader della Lega.

Un altro sciopero il 14 dicembre riguarda invece Trenord.

Il tema della precettazione durante gli ultimi scioperi è stato oggetto di un duro scontro tra governo e sindacati, e le opposizioni, in prima fila Schlein, hanno criticato la scelta del ministro.

