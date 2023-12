L'evento alla Clinica De Marchi con la Fanfara dei Carabinieri e la Banda della Polizia Municipale meneghina

Una sorpresa che vuole essere un regalo speciale per i bambini ricoverati e costretti a passare le Feste in ospedale. È lo speciale concerto di Natale, organizzato dalla Fondazione De Marchi a Milano, per permettere ai piccoli pazienti di godere di un pomeriggio di festa e spensieratezza. Sotto le finestre della Clinica De Marchi si sono esibite la Fanfara dei Carabinieri del III Reggimento Carabinieri Lombardia, diretta dal maresciallo Bagnolo, e la Banda della Polizia Municipale di Milano, diretta dal maestro Capucci, che hanno suonato le classiche canzoni di Natale per piccoli pazienti. Al concerto ha partecipato anche Giorgio Vanni, la voce maschile delle più note sigle di cartoni animati, che ha intonato le sigle di Dragon Ball e Pokemon, personaggi amati dai più piccoli, trascritte appositamente per fanfara.

