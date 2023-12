Cori e striscioni contro il generale alla presentazione del libro

(LaPresse) Contestazione a Torino per il generale Roberto Vannacci, che presentava al Centro studi San Carlo il suo controverso libro ‘Il mondo al contrario’ . Attivisti dei centri sociali e studenti hanno esposto uno striscione con la scritta “Vannacci Torino non ti vuole” in via Roma, davanti alla sede del centro . Poi sono partiti gli slogan contro il generale e sono stati accesi alcuni fumogeni.

