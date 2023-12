E' stato dato l'ok alla donazione degli organi

È morto il 16enne che ieri si era sparato con l’arma del padre, una guardia giurata. Il padre è ora indagato per omessa custodia di arma: ancora non si conoscono i motivi del gesto del giovane. Indaga il Commissariato di Spinaceto che ha sequestrato la pistola. Il ragazzo è deceduto questa mattina alle ore 9.30 per l’evoluzione delle gravissime lesioni craniche, come rende noto l’ospedale San Camillo Forlanini dove il giovane era ricoverato. I genitori hanno acconsentito al prelievo degli organi a scopo di donazione. Il ragazzo si era sparato alla testa nel bagno della sua abitazione a Tor de’ Cenci.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata