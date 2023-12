Lo annuncia in una nota Renzo Testolin, presidente della Regione Valle d'Aosta: "Per noi è una nuova ripartenza"

Riapre domani e con tre giorni d’anticipo il tunnel del Monte Bianco. Lo annuncia, in una nota Renzo Testolin, presidente della Regione Valle d’Aosta. “Domani 15 dicembre, con tre giorni di anticipo, riaprirà il Tunnel del Monte Bianco. Per la Valle d’Aosta è una nuova ripartenza, una nuova opportunità di attrarre turisti e ospiti, anche dalla Francia. Dopo un week end dell’Immacolata che è stato importantissimo per la nostra regione, adesso riapriamo la viabilità internazionale e l’accessibilità anche dallo stato limitrofo che più ci accomuna e che più ci offre opportunità di fare apprezzare il nostro territorio – fa sapere Testolin – Ripartiamo con rinnovato entusiasmo, ringraziando tutti coloro che hanno lavorato per chiudere nei tempi gli importanti lavori di ristrutturazione e di messa a norma del nostro tunnel. Non ci rimane ora che verificare quanto hanno inciso sul nostro tessuto socio economico le nove settimane di chiusura, per poi riprogrammare le attività e le iniziative da svolgere nei prossimi anni sul traforo”.

Al termine di nove settimane di mobilitazione e organizzazione da parte del personale del Tmb-Geie e delle imprese appaltanti, la riapertura del Traforo del Monte Bianco, inizialmente prevista per il 18 dicembre, è anticipata di tre giorni, a venerdì 15 dicembre 2023 alle ore 16. I cantieri di manutenzione tecnica avviati lo scorso 16 ottobre sono in fase di conclusione, dopo 9 settimane consecutive di coattività intense che hanno visto impiegate complessivamente oltre 200 persone e 50 imprese, per un totale di 20 milioni di euro di investimenti.La circolazione di tutti i veicoli al Traforo del Monte Bianco sarà pertanto ripristinata a partire dalle 16.00 di venerdì 15 dicembre 2023, al termine dei test di verifica di tutti i sistemi di sicurezza. Lunedì 18 dicembre alle 17, si svolgerà l’esercitazione annuale di sicurezza organizzata sotto l’egida delle autorità di Prefettura italiana e francese, che vedrà coinvolti oltre 130 partecipanti italiani e francesi. Per lo svolgimento di tale esercitazione, si renderà necessaria un’interruzione del traffico della durata di 5 ore, dalle ore 17.00 alle ore 22.00 di lunedì 18 dicembre 2023.

