La vittima, 18enne, colpita al collo e alla testa ma non sarebbe in pericolo di vita

Lite finita nel sangue all’esterno dell’istituto scolastico Michelangelo Buonarroti di Caserta. Una ragazza di 18 anni è stata accoltellata da una 17enne, entrambe alunne della scuola serale. Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, le due hanno avuto una discussione fuori scuola per futili motivi. Discussione poi degenerata e sfociata nel sangue.

Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, la giovane sarebbe stata colpita al collo e alla testa, ma non sarebbe in pericolo di vita. È però ricoverata nell’ospedale di Caserta in prognosi riservata. Sul caso indagano i carabinieri che hanno posto in stato di fermo la 17enne.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata