C’è un’indagata dopo il ritrovamento del cadavere di una donna di 77 anni all’interno di un baule in una casa di Mondragone, in provincia di Caserta. Si tratta della figlia di 40 anni che viveva con lei. La Procura di Santa Maria Capua Vetere ha aperto un fascicolo per occultamento di cadavere, dopo la scoperta del corpo: sarà l’autopsia a stabilire le cause del decesso, che sarebbe avvenuto diverse settimane fa. A fare la scoperta della salma, in avanzato stato di decomposizione, l’altra figlia, che vive fuori regione. La donna sarebbe tornata a Mondragone poiché da tempo non riusciva a mettersi in contatto con la madre.

