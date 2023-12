Al momento del ritrovamento del cadavere, in casa c'era il figlio della donna

È stato portato via dalla Polizia mortuaria il corpo senza vita di Fiorenza Rancilio, l’immobiliarista di 73 anni trovata senza vita nel proprio appartamento in via Crocefisso, a Milano. La donna è stata rinvenuta dai carabinieri della Compagnia Milano Duomo riversa a terra con un’evidente ferita alla testa. Al momento del ritrovamento del cadavere, in casa c’era il figlio della donna, portato via in ambulanza, in stato di shock.

