L'uomo portato via in ambulanza dopo essere stato ascoltato dagli investigatori

Parlano i vicni di Fiorenza Rancilio, l’immobiliarista trovata morta con una ferita alla testa nella sua casa di via Crocefisso a Milano. Con lei c’era il figlio, portato via in ambulanza dopo essere stato ascoltato dagli investigatori. “Lei una persona educata. Il figlio riservato e cordiale“, raccontano i residenti.

