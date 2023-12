Cilma, azione della campagna 'Anche io disobbedisco': attivista abbraccia agenti

Blitz lunedì mattina a Roma da parte di due aderenti al movimento ambientalista Ultima Generazione. Daniele e Maria Letizia, questi i loro nomi, hanno messo in atto un’azione dimostrativa della campagna ‘Anche io disobbedisco’ ostacolando il traffico lungo le due corsie di Ponte Giuseppe Mazzini stamattina alle 8 esponendo cartelli con scritto: ‘La prigione mi fa paura il clima di più’, ‘Meno soldi per le armi più soldi per la gente’, ‘Giustizia climatica’. “Per fermare le due cittadine sono occorsi sul posto oltre venti addetti delle forze dell’ordine”, fanno sapere gli ambientalisti. Una attivista ha abbracciaot un polizotto.

