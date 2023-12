È successo a Mondragone: il corpo della donna, 77 anni, era in avanzato stato di decomposizione

Il corpo senza vita di una donna è stato trovato in un’abitazione di Mondragone, Caserta. Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, si tratta di una 77enne, la cui salma è stata scoperta all’interno di un baule nella camera da letto. A scoprire il corpo la figlia, che ha allertato i soccorsi. Sul posto sono giunti anche i carabinieri che hanno avviato le indagini del caso e informato la Procura che ha disposto il sequestro della salma (trasferita all’istituto di medicina legale nell’ospedale di Caserta) e dell’appartamento. Aperta anche un’indagine. A quanto si apprende, il corpo era in avanzato stato di decomposizione, segno che il decesso sarebbe avvenuto diverse settimane fa. Carabinieri al lavoro per far luce su quanto accaduto.

