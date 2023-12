Deposti fiori tra le braccia della Madonna

Come ogni anno si è svolta a Napoli la cerimonia per la Festa dell’Immacolata in piazza del Gesù. Protagonisti, come da tradizione, i vigili del fuoco che, grazie a un autoscala, hanno deposto un fascio di rose tra le mani della Vergine Maria, in cima all’obelisco dell’Immacolata che si trova al centro dell’iconica piazza partenopea.

