Da quanto si apprende, i ladri hanno legato 7 persone e ne hanno lasciate libere 2 in modo da farsi aprire la cassaforte

Le immagini del buco scavato dai rapinatori che questa mattina, 6 dicembre, hanno messo a segno un colpo da 160mila euro nella filiale del Banco Bpm di piazza Salgari, in zona Calvairate. I quattro malviventi si sono introdotti nell’istituto di credito attraverso la parete del locale di fianco, una pizzeria abbandonata dallo scorso anno e poi, da quanto si apprende, dopo l’arrivo dei dipendenti per l’apertura, hanno legato 7 persone e ne hanno lasciate libere 2 in modo da farsi aprire la cassaforte. In corso i rilievi della polizia Scientifica all’interno dei due locali.

