Nuovo capitolo nella vicenda di Mario Roggero, il gioielliere che è stato condannato per aver sparato a due ladri, uccidendoli, a: Roggero chiede soldi per risarcire i famigliari.Roggero ha pubblicato sulla pagina Facebook della sua gioielleria una raccolta fondi: “In seguito all’ultima sentenza emessa il 4 dicembre dal Tribunale di Asti siamo costretti dallo Stato Italiano a pagare a brevissimo ai familiari dei rapinatori circa 500.000 euro. Questi oltre ai 300.000 euro già pagati e non dovuti, lo scorso anno alle famiglie. Oltre a queste spese ne abbiamo sostenute altre per circa 300.000 fra spese legali, peritali, mediche. Abbiamo bisogno del vostro aiuto perché questo è insostenibile per noi, sosteneteci con le vostre donazioni” scrive il gioielliere, “grazie a tutti coloro che vorranno aiutarci”.