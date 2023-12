La mobilitazione di camici bianchi e professionisti sanitari inizierà a mezzanotte

Sciopero nazionale di 24 ore per medici, infermieri e dirigenti sanitari nella giornata di domani, 5 dicembre. La mobilitazione inizierà a mezzanotte e coinvolgerà il 50% dei lavoratori sindacalizzati della sanità, si legge in una nota di Anaao Assomed – Cimo-Fesmed e Nursing Up. I sindacati scrivono che “sono 1,5 milioni le prestazioni sanitarie che potrebbero saltare. A rischio tutti i servizi, compresi gli esami di laboratorio, gli interventi chirurgici (circa 30 mila quelli programmati che potrebbero essere rinviati), le visite specialistiche (180 mila) e gli esami radiografici (50 mila). Saranno in ogni caso garantite le prestazioni d’urgenza“.

Le motivazioni dello sciopero

Sono almeno 5 le ragioni della protesta dei camici bianchi e dei professionisti sanitari (infermieri, ostetriche e professioni Sanitarie ex legge n 43/2006): assunzioni di personale, detassazione di una parte della retribuzione, risorse congrue per il rinnovo del contratto di lavoro, depenalizzazione dell’atto medico, cancellazione dei tagli alle pensioni.

Manifestazioni in tutta Italia

I leader delle associazioni parteciperanno al sit-in previsto a Roma in Piazza SS Apostoli alle ore 11.30. Ma ci sono anche manifestazioni in tutta Italia, ecco la mappa completa.

Torino: ore 9.30 Ritrovo in Piazza Bengasi; Ore 10.00 Partenza corteo verso il grattacielo della Regione Piemonte; Ore 11.00 Manifestazione davanti la Regione Piemonte. Genova: Ore 11.00 SIT-IN Ospedale Villa Scassi (davanti al Pronto Soccorso). Bologna: Ore 10.00 assemblea Aula 1 e 2 piano terra del padiglione 3, Ospedale Sant’Orsola; Ore 11.00 SIT-IN Con punto stampa Via Albertoni (angolo via Primodì). Roma: Ore 11.30 SIT-IN in Piazza SS Apostoli. Napoli: Ore 11.00 Assemblea presso Holiday Inn Naples Centro Direzionale. Palermo: Ore 11.00 Assemblea presso Ordine dei Medici Via Rosario da Partanna, 22. Bolzano: Ore 14.30 sit-in Piazza Magnago. Cagliari: Ore 10.30 SIT-IN Piazza del Carmine. Trieste: Ore 8.00 assemblea asugi; Udine: Ore 8.00 assemblea Asufc.

