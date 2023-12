Il sindaco della Capitale al taglio del nastro, presente anche la banda musicale dei Carabinieri

Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha inaugurato l’illuminazione natalizia di via Condotti, nota per ospitare i più importanti negozi di lusso, a due passi da piazza di Spagna. Per l’occasione era presente anche la banda musicale dei Carabinieri che ha suonato diversi brani, tra cui l’inno italiano. Centinaia di turisti e famiglie hanno assistito alla cerimonia e si sono goduti la musica. Il principale albero di Natale della Capitale, invece, sarà acceso l’8 dicembre in piazza del Popolo, mentre a quello di piazza San Pietro toccherà il 9 dicembre.

